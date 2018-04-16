Срна рассказал, чем займется после дисквалификации за допинг
Защитник "Шахтера" Дарио Срна пообещал продолжить карьеру футболиста после истечения срока дисквалификации за положительную допинг-пробу.
Напомним, что футболиста дисквалифицировали до 22 августа 2018 года.
"Я на футбольном поле закончу, это 100 процетов. Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты. Есть доказательства, которые подтверждают, что я ничего не употреблял.
За четыре месяца до положительной допинг-пробы тест был отрицательный и спустя пять месяцев также. Если одна из 14 проб оказалась положительной, то это случайность. У меня есть доказательства, с которыми все согласились.
Я горжусь, что рассказал всем правду и вышел из этой ситуации только сильнее. Спасибо людям, которые плохо писали обо мне, они меня только мотивировали", - сказал он.
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