Срна рассказал, чем займется после дисквалификации за допинг

Теги дарио срнашахтер донецк

Срна рассказал, чем займется после дисквалификации за допингЗащитник "Шахтера" Дарио Срна пообещал продолжить карьеру футболиста после истечения срока дисквалификации за положительную допинг-пробу.

Напомним, что футболиста дисквалифицировали до 22 августа 2018 года.

"Я на футбольном поле закончу, это 100 процетов. Я чист перед собой. Моя совесть и душа чисты. Есть доказательства, которые подтверждают, что я ничего не употреблял.

За четыре месяца до положительной допинг-пробы тест был отрицательный и спустя пять месяцев также. Если одна из 14 проб оказалась положительной, то это случайность. У меня есть доказательства, с которыми все согласились.

Я горжусь, что рассказал всем правду и вышел из этой ситуации только сильнее. Спасибо людям, которые плохо писали обо мне, они меня только мотивировали", - сказал он.

Читайте: Срна может возглавить украинский клуб  | soccernews.ru

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