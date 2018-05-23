Бывший капитан "Шахтёра" Дарио Срна рассказал, где продолжит карьеру.

"Шахтёр" всегда был моим клубом, я готов отдать всё за него. Для меня в УПЛ есть только один клуб, поэтому продолжу карьеру за пределами Украины" - сказал 36-летний хорват.

По некоторым данным, у Срны есть предложение от греческого ПАОКа.

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