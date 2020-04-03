Срна рассказал, почему отказал "Барселоне" в 2016 году

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Срна рассказал, почему отказал "Барселоне" в 2016 году

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему решил отказаться от перехода в "Барселону" в 2016 году.

За всю карьеру футболист играл за "Шахтер" и "Кальяри".

"Я принимал решение сердцем. Не мог бросить "Шахтер". Тогда была война. Я не хотел, чтобы люди думали, что я покидаю клуб из-за того, что мы не в Донецке. Я чувствовал, что для "Шахтера" это важный момент. Не мог позволить себе обидеть и разочаровать людей. Не жалею, что не ушел в "Барселону", - передает слова Срны официальный сайт "Шахтера".

37-летний хорват также выступал за сборную Хорватии.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тут все просто, Дарио не хотел стать вторым Чигринским. Дима был одным из лучших ЦЗ Европы в 2009, но Барса-Месси сломала его за несколько месяцев... тогда ещё также Гвардиола поспособствовал этому... Как итог: вернулся в Украину с поломанной судьбой, и пошел ко дну... Барселона Месси - это кладбище для талантливых игроков/тренеров. Сколько таких "Чигринских" уже было и ещё будет... не сосчитать! Нужно гнать аргентинскую шавку прутьями! Только так у команды будет будущее! Visca el Barca!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Там же "великий" Роберто играл!Место вот и не нашлось.Хотя допинг в Барсе любят!Да же главный в курятнике вырос на стероидах ... Впрочем,это уже совсем другая история...

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