Срна рассказал, почему отказал "Барселоне" в 2016 году
Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему решил отказаться от перехода в "Барселону" в 2016 году.
За всю карьеру футболист играл за "Шахтер" и "Кальяри".
"Я принимал решение сердцем. Не мог бросить "Шахтер". Тогда была война. Я не хотел, чтобы люди думали, что я покидаю клуб из-за того, что мы не в Донецке. Я чувствовал, что для "Шахтера" это важный момент. Не мог позволить себе обидеть и разочаровать людей. Не жалею, что не ушел в "Барселону", - передает слова Срны официальный сайт "Шахтера".
37-летний хорват также выступал за сборную Хорватии.
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|Команда
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
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|22
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|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
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