Срна рассказал, почему отказал "Барселоне" в 2016 году

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему решил отказаться от перехода в "Барселону" в 2016 году.

За всю карьеру футболист играл за "Шахтер" и "Кальяри".

"Я принимал решение сердцем. Не мог бросить "Шахтер". Тогда была война. Я не хотел, чтобы люди думали, что я покидаю клуб из-за того, что мы не в Донецке. Я чувствовал, что для "Шахтера" это важный момент. Не мог позволить себе обидеть и разочаровать людей. Не жалею, что не ушел в "Барселону", - передает слова Срны официальный сайт "Шахтера".

37-летний хорват также выступал за сборную Хорватии.

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