Срна сдал положительную допинг-пробу

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна в одном из весенних матчей своей команды сдал положительную допинг-пробу.

Как информирует Sportske Novosti, пока остается неизвестным, в какой именно игре "горняков" это случилось. Однако вполне очевидно, что положительная допинг-проба 35-летним беком была сдана либо в поединке кубка Украины, либо во встрече УПЛ.

Отметим, что последний матч "Шахтера" против "Черноморца" Срна пропустил. Официальной причиной его отсутствия называлось недомогание.

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