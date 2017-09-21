Срна сдал положительную допинг-пробу
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна в одном из весенних матчей своей команды сдал положительную допинг-пробу.
Как информирует Sportske Novosti, пока остается неизвестным, в какой именно игре "горняков" это случилось. Однако вполне очевидно, что положительная допинг-проба 35-летним беком была сдана либо в поединке кубка Украины, либо во встрече УПЛ.
Отметим, что последний матч "Шахтера" против "Черноморца" Срна пропустил. Официальной причиной его отсутствия называлось недомогание.
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