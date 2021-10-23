Срна: "Шахтёр" - лучший клуб в Восточной Европе"
Фото твиттер "Шахтёра"
Директор "Шахтёра" по футболу Дарио Срна высоко отозвался о своём клубе.
"Шахтёр" - лучший клуб в Восточной Европе. Конечно. Если сравнить в последние 15 лет "Шахтёр" с ЦСКА, "Зенитом", с любым большим клубом. Наша система отличается. Покупать молодых футболистов, многих из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Всё началось с Ахметовым. Он особенный человек. "Шахтёр" не его бизнес, это его семья. Любовь его сердца. Он мог бы купить любой клуб в Европе. Но хотел его любовь, его город, его страну.
Наши цели - выиграть Лигу Чемпионов, чемпионат Украины, Кубок, Суперкубок. Мы начали покупать бразильцев в 2003-м - Матузалем, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред. Это наша стратегия. Обучить их, а потом, если поступит самое выгодное предложение - подумать о продаже", - сказал хорватский менеджер в интервью AS.
Будучи футболистом, Срна выступал за "Шахтёр" с 2003 по 2018 год. После завершения карьеры он входил в тренерский штаб "горняков", а затем перешёл на административную работу.
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|Команда
|М
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|Шахтер Донецк
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|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13