Срна: "Шахтёр" - лучший клуб в Восточной Европе"

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Срна: "Шахтёр" - лучший клуб в Восточной Европе"

Фото твиттер "Шахтёра"

Директор "Шахтёра" по футболу Дарио Срна высоко отозвался о своём клубе.

"Шахтёр" - лучший клуб в Восточной Европе. Конечно. Если сравнить в последние 15 лет "Шахтёр" с ЦСКА, "Зенитом", с любым большим клубом. Наша система отличается. Покупать молодых футболистов, многих из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Всё началось с Ахметовым. Он особенный человек. "Шахтёр" не его бизнес, это его семья. Любовь его сердца. Он мог бы купить любой клуб в Европе. Но хотел его любовь, его город, его страну.

Наши цели - выиграть Лигу Чемпионов, чемпионат Украины, Кубок, Суперкубок. Мы начали покупать бразильцев в 2003-м - Матузалем, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред. Это наша стратегия. Обучить их, а потом, если поступит самое выгодное предложение - подумать о продаже", - сказал хорватский менеджер в интервью AS.

Будучи футболистом, Срна выступал за "Шахтёр" с 2003 по 2018 год. После завершения карьеры он входил в тренерский штаб "горняков", а затем перешёл на административную работу.

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