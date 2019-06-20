Срна вернется в "Шахтер"
Хорватский защитник "Кальяри" Дарио Срна вернется в "Шахтер", сообщает Football.ua.
По сведениям источника, хорват завершит карьеру и получит должность в структуре клуба. Ожидается, что в ближайшее время "Шахтер" сделает официальное заявление по поводу игрока. Контракт Срны с "Кальяри" истекает в конце июня, поэтому он покинет клуб в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне 37-летний Срна провел за "Кальяри" 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.
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|Команда
|М
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|38
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|38
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|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17