Срна вернется в "Шахтер"

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Срна вернется в "Шахтер"

Хорватский защитник "Кальяри" Дарио Срна вернется в "Шахтер", сообщает Football.ua.

По сведениям источника, хорват завершит карьеру и получит должность в структуре клуба. Ожидается, что в ближайшее время "Шахтер" сделает официальное заявление по поводу игрока. Контракт Срны с "Кальяри" истекает в конце июня, поэтому он покинет клуб в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне 37-летний Срна провел за "Кальяри" 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.

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