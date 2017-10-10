Срна: "Выйду с чистой репутацией из сложившейся ситуации"
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна высказался о ситуации, в которой он оказался после обнаружения в его организме допинга.
"Чувствую себя хорошо, хорватские СМИ оказали мне поддержку. В итоге я выйду с чистой репутацией из этой ситуации. Сейчас я сосредоточен на своей защите, о которой скоро все узнают. Я не мог тренироваться после всего этого и не мог сосредоточиться на футболе.
Но если я выполнил последнее желание моего покойного отца и вернулся для участия в Евро-2016 после похорон, то и сейчас смогу довести все до победы. Я чист от допинга и смогу доказать это", - цитирует 35-летнего бека Sportske Novosti.
Напомним, вчера сборная Хорватии без Срны в составе обыграла украинцев. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|28
|2
|Динамо Киев
|10
|24
|3
|Ворскла
|11
|21
|4
|Верес Ровно
|11
|17
|5
|Олимпик Донецк
|11
|17
|6
|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|11
|11
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|11
|8
|11
|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6