Срна: "Выйду с чистой репутацией из сложившейся ситуации"

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна высказался о ситуации, в которой он оказался после обнаружения в его организме допинга.

"Чувствую себя хорошо, хорватские СМИ оказали мне поддержку. В итоге я выйду с чистой репутацией из этой ситуации. Сейчас я сосредоточен на своей защите, о которой скоро все узнают. Я не мог тренироваться после всего этого и не мог сосредоточиться на футболе.

Но если я выполнил последнее желание моего покойного отца и вернулся для участия в Евро-2016 после похорон, то и сейчас смогу довести все до победы. Я чист от допинга и смогу доказать это", - цитирует 35-летнего бека Sportske Novosti.

Напомним, вчера сборная Хорватии без Срны в составе обыграла украинцев. | soccernews.ru