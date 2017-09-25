Срне грозит двухлетняя дисквалификация

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Срне грозит двухлетняя дисквалификация

Капитан "Шахтёра" Дарио Срна может остаться без футбола на два года, сообщают украинские СМИ.

35-летнему хорвату грозит дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Решение об отстранении защитника "горняков" от участия в матчах чемпионата и кубка Украины может быть принято уже 29 сентября. При этом УЕФА будет принимать отдельное решение.

Напомним, что в связи с ситуацией с положительной допинг-пробой Срна приостановил выступления за "Шахтёр". | http://soccernews.ru

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