Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцев

Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию вратаря "Аякса" Андре Онана.

Срок отстранения голкипера теперь составляет 9 месяцев вместо 12. Таким образом, его дисквалификация окончится 3 ноября.

"9-месячная дисквалификация соответствует допущенной небрежности. Но запрос о полной отмене дисквалификации не был удовлетворен", – говорится в решении суда.

Напомним, что Онана был дисквалифицирован за употребление фуросемида. Вещество обнаружили в моче футболиста после внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года.

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