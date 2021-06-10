Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцев

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Срок дисквалификации Андре Онана сократили с 12 до 9 месяцевФото: инстаграм Онана/Автор неизвестен

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию вратаря "Аякса" Андре Онана.

Срок отстранения голкипера теперь составляет 9 месяцев вместо 12. Таким образом, его дисквалификация окончится 3 ноября.

"9-месячная дисквалификация соответствует допущенной небрежности. Но запрос о полной отмене дисквалификации не был удовлетворен", – говорится в решении суда.

Напомним, что Онана был дисквалифицирован за употребление фуросемида. Вещество обнаружили в моче футболиста после внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года.

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