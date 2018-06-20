Сроки восстановления Дзагоева: появилась новая информация



Полузащитник сборной России Алан Дзагоев имеет шанс восстановиться после травмы к началу раунда плей-офф Чемпионата Мира-2018.

"Продолжает восстановление после травмы Дзагоев – отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф", – сообщает твиттер сборной России.

Напомним, что 28-летний Дзагоев получил повреждение задней поверхности бедра 14 июня в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

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