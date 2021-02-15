Сроки восстановления Карвахаля могут увеличиться
Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль может пропустить из-за травмы до двух месяцев, сообщает Marca.
Ранее мадридский клуб сообщил, что Карвахаль травмировал мышцу правого бедра с поражением сухожилия. Эту травму он получил в матче чемпионата Испании с "Валенсией" (2:0) и был заменен в середине первого тайма.
В нынешнем сезоне 29-летний Карвахаль провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|20
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