Сроки восстановления Карвахаля могут увеличиться

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль может пропустить из-за травмы до двух месяцев, сообщает Marca.

Ранее мадридский клуб сообщил, что Карвахаль травмировал мышцу правого бедра с поражением сухожилия. Эту травму он получил в матче чемпионата Испании с "Валенсией" (2:0) и был заменен в середине первого тайма.

В нынешнем сезоне 29-летний Карвахаль провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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