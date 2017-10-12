Сроки восстановления Кейлора Наваса могут увеличиться

Теги реал мадридкейлор навас

Сроки восстановления Кейлора Наваса могут увеличиться

Вратарь "Реала" Кейлор Навас выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает официальный сайт клуба.

У голкипера диагностирован серьезный отек приводящей мышцы бедра, который образовался вследствие травмы, полученной в расположении сборной Коста-Рики.

Сроки восстановления костариканца не разглашаются.

Ранее сообщалось, что 30-летний Навас пропустит около недели.

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