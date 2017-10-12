Сроки восстановления Кейлора Наваса могут увеличиться
Вратарь "Реала" Кейлор Навас выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает официальный сайт клуба.
У голкипера диагностирован серьезный отек приводящей мышцы бедра, который образовался вследствие травмы, полученной в расположении сборной Коста-Рики.
Сроки восстановления костариканца не разглашаются.
Ранее сообщалось, что 30-летний Навас пропустит около недели.
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|7
|Леганес
|7
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|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
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|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
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|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
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|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
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|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1