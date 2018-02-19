Сроки восстановления Марсело станут известны во вторник

Защитник мадридского "Реала" Марсело, получивший повреждение во вчерашнем матче Ла Лиги против севильского "Бетиса", рассчитывает сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с французским ПСЖ.

Как информирует El Mundo Deportivo, первые медицинские тесты, которые 29-летний бек сдал сразу же по окончанию воскресной игры, засвидетельствовали несерьезное повреждение у игрока. Учитывая это бразилец надеется, что сможет вернуться в строй к 6 марта, когда состоится второй матч с парижанами. Однако точный диагноз футболисту будет поставлен завтра, когда он пройдет углубленное медицинское обследование.

Напомним, травму Марсело прокомментировал Бутрагеньо. | soccernews.ru