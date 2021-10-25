Сроки восстановления Педри увеличились

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Педри не сможет вернуться в строй в ближайшие три недели, сообщает AS.

По сведениям источника, травма футболиста оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее. В клубе надеются, что он сможет выйти на поле после паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что хавбек травмировался 29 сентября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:3).

В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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