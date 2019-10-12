Марио Фернандес пропустит матч с Кипром, Баринов имеет шансы сыграть

Поступила последняя информация из лазарета сборной России.

Сообщается, что Марио Фернандес точно не примет участия в матче с Кипром, а вот Дмитрий Баринов имеет шансы появиться на поле. Напомним, что оба футболиста ранее занимались по индивидуальной программе.

Скорее всего, вместо Фернандеса сыграет Сергей Петров, но также рассматривается вариант с Вячеславом Караваевым. Окончательное решение будет принято завтра утром.

Поединок между Кипром и Россией состоится 13 октября в 19:00 (мск).

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