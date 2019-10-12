Марио Фернандес пропустит матч с Кипром, Баринов имеет шансы сыграть

Теги россиядмитрий бариновмарио фернандескипр

Марио Фернандес пропустит матч с Кипром, Баринов имеет шансы сыграть

Поступила последняя информация из лазарета сборной России.

Сообщается, что Марио Фернандес точно не примет участия в матче с Кипром, а вот Дмитрий Баринов имеет шансы появиться на поле. Напомним, что оба футболиста ранее занимались по индивидуальной программе.

Скорее всего, вместо Фернандеса сыграет Сергей Петров, но также рассматривается вариант с Вячеславом Караваевым. Окончательное решение будет принято завтра утром.

Поединок между Кипром и Россией состоится 13 октября в 19:00 (мск).

Читайте также: Кудряшов: "Сыграет ли завтра за сборную России Азмун? Хорошая шутка". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"

Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов