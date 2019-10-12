Марио Фернандес пропустит матч с Кипром, Баринов имеет шансы сыграть
Поступила последняя информация из лазарета сборной России.
Сообщается, что Марио Фернандес точно не примет участия в матче с Кипром, а вот Дмитрий Баринов имеет шансы появиться на поле. Напомним, что оба футболиста ранее занимались по индивидуальной программе.
Скорее всего, вместо Фернандеса сыграет Сергей Петров, но также рассматривается вариант с Вячеславом Караваевым. Окончательное решение будет принято завтра утром.
Поединок между Кипром и Россией состоится 13 октября в 19:00 (мск).
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|2
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|6
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|Группа 3
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|О
|1
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|10
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|6
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|Австрия
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|4
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|5
|3
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|4
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|2
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|Дания
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|О
|1
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|4
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|6
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|2
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|6
|7
|3
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|6
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|О
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|4
|Северная Ирландия
|6
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