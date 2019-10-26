"Челси" определился с первым футболистом, которого они подпишут после снятия трансферного запрета

Теги челсикшиштоф пентекмилантрансферы

"Челси" определился с первым футболистом, которого они подпишут после снятия трансферного запрета

"Челси" планирует подписать форварда "Милана" Кшиштофа Пентека.

Как сообщает Calciomercato, "синие" готовы провернуть сделку в зимнее трансферное окно, когда с них должны снять трансферный запрет.

Отмечается, что лондонский клуб оценивает 24-летнего поляка в 35 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Пентека три забитых мяча в 8 матчах.

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