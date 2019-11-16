Глава Немецкого футбольного союза рассказал, в каких странах не будет играть сборная Германии

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Глава Немецкого футбольного союза рассказал, в каких странах не будет играть сборная Германии

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер исключил проведение матчей сборной Германии в странах, где не соблюдаются права человека.

"Мы не будем посылать наши сборные в те страны, где не соблюдаются те же права, что и в Германии. Мы должны быть согласованны в таких вопросах. Например, мы не отправимся в страну, где женщинам запрещают посещать стадионы", - приводит слова Келлера Die Welt.

Напомним, что одной из стран, запрещающей женщинам вход на стадион, является Саудовская Аравия.

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