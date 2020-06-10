Экс-голкипер ЦСКА перебрался в минское "Динамо"

Минское "Динамо" подписало вратаря "Балтики" Евгения Помазана.

Сегодня, 10 июня, пресс-служба минского клуба сообщила о переходе 31-летнего голкипера, который будет выступать под 32-м номером.

Помазан известен по своим выступлениям за ЦСКА, "Анжи", "Урал", а с 2017 года он играет за "Балтику".

В текущем сезоне Помазан провел 6 игр, в которых пропустил 8 голов.

Читайте также: Аленичев назвал причину, по которой отказался возглавлять минское "Динамо". | http://soccernews.ru