Экс-голкипер ЦСКА перебрался в минское "Динамо"
Минское "Динамо" подписало вратаря "Балтики" Евгения Помазана.
Сегодня, 10 июня, пресс-служба минского клуба сообщила о переходе 31-летнего голкипера, который будет выступать под 32-м номером.
Помазан известен по своим выступлениям за ЦСКА, "Анжи", "Урал", а с 2017 года он играет за "Балтику".
В текущем сезоне Помазан провел 6 игр, в которых пропустил 8 голов.
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|Команда
|М
|О
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|БАТЭ
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|26
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|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18