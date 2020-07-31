Экс-игрок сборной Аргентины: "Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Кройфа, но Месси - лучший"
Экс-игрок сборной Аргентины Умберто Маскио высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.
Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Кройфа, но Месси - лучший. Я сам играл против некоторых из них, однако, повторюсь, Месси - лучший. Они были великими футболистами в свое время, однако современный футбол отличается темпом. Просто посмотрите на голы, которые забивает Месси.
Месси мало бегает по полю, однако когда необходимо, мяч будто прилипает к его ногам. Я видел футболистов с невероятной скоростью, но когда у них мяч в ногах, они замедляются. С Лео все наоборот, он делает это фантастическим способом", - приводит слова Маскио Diario Sport.
В этом сезоне Месси провел 42 игры, в которых забил 30 голов и отдал 27 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14