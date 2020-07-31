Экс-игрок сборной Аргентины: "Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Кройфа, но Месси - лучший"

Экс-игрок сборной Аргентины Умберто Маскио высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

Я видел Ди Стефано, Пеле, Марадону, Кройфа, но Месси - лучший. Я сам играл против некоторых из них, однако, повторюсь, Месси - лучший. Они были великими футболистами в свое время, однако современный футбол отличается темпом. Просто посмотрите на голы, которые забивает Месси.

Месси мало бегает по полю, однако когда необходимо, мяч будто прилипает к его ногам. Я видел футболистов с невероятной скоростью, но когда у них мяч в ногах, они замедляются. С Лео все наоборот, он делает это фантастическим способом", - приводит слова Маскио Diario Sport.

В этом сезоне Месси провел 42 игры, в которых забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

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