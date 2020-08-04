Форвард Эдинсон Кавани близок к переходу в "Бенфику".

Как сообщает журналист Николо Скира, "орлы" предлагают 33-летнему уругвайцу контракт на один гол, по которому он заработает 8 миллионов евро.

Напомним, что ранее Кавани покинул ПСЖ, за который выступал с 2013 года.

В этом сезоне Кавани провел 22 матча, в которых забил сеть голов и отдал два ассиста.

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