Агент Вейналдума практически договорился о переходе футболиста в "Барселону"

Агент хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума продолжает работу над трансфером своего клиента в "Барселону".

По сведениям Daily Star, агент практически договорился о переходе голландца в каталонский клуб. Ранее сообщалось, что "Барса" не будет платить за игрока более 20 миллионов евро.

Напомним, что на трансфере Вейналдума настаивает новый тренер каталонцев Рональд Куман.

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