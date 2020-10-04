"Локомотив" готов побороться за форварда "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Никола Калинич попал в сферу интересов "Локомотива".
По сведениям GianlucaDiMarzio.com, "железнодорожники" заинтересованы в подписании 32-летнего хорвата, однако пока они проигрывают борьбу "Торино".
Напомним, что ранее "Локомотив" пытался подписать Марио Манджукича.
Прошлый сезон Калинич провел в аренде в "Роме". На его счету 5 голов и два ассиста в 19 играх.
Читайте также: "Рейтинг Букмекеров": Джорджевич может стать игроком "Ростова". | http://soccernews.ru
главное
-
Власти Неаполя не отпустили "Наполи" в Турин на матч с "Ювентусом"
-
"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Лидсом"
-
"Спартак" и "Зенит" поделили очки в 10-м туре РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги
-
ЦСКА вдесятером обыграл "Урал", "Тамбов" и "Арсенал" сильнейшего не выявили
Лента новостей
-
Соперник "Краснодара" по Лиге Чемпионов усилился игроками "Интера" и "Ювентуса"
-
"Локомотив" готов побороться за форварда "Атлетико"
-
"Нант" в меньшинстве проиграл "Ницце"
-
"Ньюкасл" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
-
"Валенсия" без Черышева проиграла "Бетису" в матче Примеры
-
Педро принес "Роме" выездную победу над "Удинезе"
-
Федун рассказал о трансферных планах "Спартака"
-
"Челси" отказал "Баварии" в аренде Хадсона-Одои
-
Газизов объяснил отсутствие Кокорина в матче с "Зенитом"
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию Кавани
-
Власти Неаполя не отпустили "Наполи" в Турин на матч с "Ювентусом"
-
1
Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"
-
"Ювентус" выявил двух больных коронавирусом
-
Семак прокомментировал ничью со "Спартаком"
-
1
"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", "Эльче" и "Уэска" победителя не выявили
-
1
"РБ Лейпциг" разгромил "Шальке" в матче Бундеслиги
-
1
"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Лидсом"
-
"Спартак" имеет самую длинную серию матчей с забитыми голами среди клубов РПЛ
-
1
"Спартак" и "Зенит" поделили очки в 10-м туре РПЛ
-
Кузяев первым прибыл на базу сборной России