"Локомотив" готов побороться за форварда "Атлетико"

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"Локомотив" готов побороться за форварда "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Никола Калинич попал в сферу интересов "Локомотива".

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, "железнодорожники" заинтересованы в подписании 32-летнего хорвата, однако пока они проигрывают борьбу "Торино".

Напомним, что ранее "Локомотив" пытался подписать Марио Манджукича.

Прошлый сезон Калинич провел в аренде в "Роме". На его счету 5 голов и два ассиста в 19 играх.

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