"Атлетико" переиграл "Валенсию" благодаря автоголу Лато

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"Атлетико" переиграл "Валенсию" благодаря автоголу Лато

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Валенсия" уступила "Атлетико".

Благодаря победе "матрасники" сравнялись по очкам с лидирующим "Реал Сосьедадом". "Валенсия" осталась десятой.

"Валенсия" - "Атлетико" 0:1

Гол: Тони Лато (аг), 79 - 0:1

"Валенсия": Доменек, Гильямон (Мангаля, 57), Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс (Джейсон, 84), Гедеш, Муса (Тьерри Коррейя, 71), Солер, Рачич, Вальехо (Собрино, 71), Макси Гомес (Гамейро, 70).

"Атлетико": Облак, Лоди (Жоау Феликс, 46), Савич, Хименес, Триппьер, Лемар (Кондогбиа, 65), Коке, Льоренте, Сауль (Карраско, 60), Корреа (Витоло, 65), Эрмосо.

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