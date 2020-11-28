"Атлетико" переиграл "Валенсию" благодаря автоголу Лато
В рамках 11-го тура испанской Примеры "Валенсия" уступила "Атлетико".
Благодаря победе "матрасники" сравнялись по очкам с лидирующим "Реал Сосьедадом". "Валенсия" осталась десятой.
"Валенсия" - "Атлетико" 0:1
Гол: Тони Лато (аг), 79 - 0:1
"Валенсия": Доменек, Гильямон (Мангаля, 57), Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс (Джейсон, 84), Гедеш, Муса (Тьерри Коррейя, 71), Солер, Рачич, Вальехо (Собрино, 71), Макси Гомес (Гамейро, 70).
"Атлетико": Облак, Лоди (Жоау Феликс, 46), Савич, Хименес, Триппьер, Лемар (Кондогбиа, 65), Коке, Льоренте, Сауль (Карраско, 60), Корреа (Витоло, 65), Эрмосо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14