Ван Перси объяснил свой переход из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед"

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Ван Перси объяснил свой переход из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок сборной Нидерландов Робин ван Перси вспомнил о своем переходе из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед".

"В "Арсенале" у меня не было чувства, что мы конкурентоспособны. Однажды глава клуба хотел продемонстрировать мне, насколько здоров клуб. Он показал положительный баланс.

Я сказал ему: "Мне насрать на цифры, я хочу поднять трофей АПЛ", - цитирует ван Перси Manchester Evening News/

Напомним, что ван Перси играл за "МЮ" с 2012 по 2015 год и выиграл АПЛ в сезоне 2012/13.

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