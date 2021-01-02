Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в инстаграме

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Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в инстаграме

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству подписчиков в инстаграме.

На данный момент на страницу 35-летнего португальца в инстаграме подписано 250 миллионов человек.

Напомним, что заработок на рекламе в инстаграме - одна из статей доходов Роналду. Ранее сообщалось, что опубликовать пост на странице португальца стоит 975 тысяч долларов.

В этом сезоне Роналду сыграл 14 матчей, забил 16 голов и отдал один ассист.

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