Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в инстаграме
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству подписчиков в инстаграме.
На данный момент на страницу 35-летнего португальца в инстаграме подписано 250 миллионов человек.
Напомним, что заработок на рекламе в инстаграме - одна из статей доходов Роналду. Ранее сообщалось, что опубликовать пост на странице португальца стоит 975 тысяч долларов.
В этом сезоне Роналду сыграл 14 матчей, забил 16 голов и отдал один ассист.
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