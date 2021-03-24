"Палмейрас" подписал трансферную цель ЦСКА

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"Палмейрас" подписал трансферную цель ЦСКАФото: твиттер "Палмейраса"

Хавбек "Ниццы" Данило Барбоза стал игроком "Палмейраса".

Как сообщает сайт бразильского клуба, 25-летний футболист перешел на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.

Отметим, что минувшей зимой в услугах Данило был заинтересован ЦСКА.

В этом сезоне Данило принял участие в пяти играх, однако результативными действиями не отличился.

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