Гвардиола прокомментировал результат матча за Суперкубок Англии

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Гвардиола прокомментировал результат матча за Суперкубок АнглииФото: инстаграм Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о поражении от "Лестера" (0:1) в матче за Суперкубок Англии.

"Поздравляю "Лестер". Я более чем доволен тем, как мы играли. Многое было хорошо, молодые футболисты проявили себя великолепно. Футболисты получили минуты, так что в целом много хорошего.

Нужен ли нам форвард? Это зависит от того, возможно ли это. Если возможно, мы подпишем, если нет, обойдемся без форварда", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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