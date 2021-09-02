Мориба прокомментировал свой уход из "Барселоны"

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Мориба прокомментировал свой уход из "Барселоны" Фото: инстаграм Мориба

Новичок "РБ Лейпцига" Илайш Мориба высказался о своем уходе из "Барселоны".

"Последние месяцы были сложнейшими в моей жизни. Моей семье поступали оскорбительные сообщения, однако нам удалось пережить это и оказаться здесь сегодня. Я не заслужил такого отношения. Люди из "Барселоны" сказали много того, что не является правдой, а нам пришлось держать рот на замке из уважения к клубу. Они в общении с прессой высказывались несправедливо по отношению ко мне.

В "Барселоне" я стал лучше благодаря поддержке болельщиков, однако в последние месяцы они не знали, как себя вести. Я не хочу судить обо всех фанатах по действиям отдельных людей. "Барселона" навсегда останется в моем сердце. Трудные месяцы позади, и я желаю всего наилучшего клубу, особенно Фати, которому, как я видел, дали десятый номер. Он больше всех заслуживает его", - приводит слова Мориба Marca.

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