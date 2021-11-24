Манчини ответил на предложение возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Манчини ответил на предложение возглавить "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм сборной Италии

"Манчестер Юнайтед" приглашал Роберто Манчини на пост главного тренера команды.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, итальянский специалист ответил отказом на предложение "МЮ".

На данный момент наставник сборной Италии сосредоточен на отборе национальной команды на ЧМ-2022. Италия финишировала в группе на втором месте и сыграет в стыковых матчах за право выхода на мундиаль.

Напомним, что "МЮ" находится в поисках нового тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера.

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