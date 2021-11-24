Манчини ответил на предложение возглавить "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм сборной Италии
"Манчестер Юнайтед" приглашал Роберто Манчини на пост главного тренера команды.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, итальянский специалист ответил отказом на предложение "МЮ".
На данный момент наставник сборной Италии сосредоточен на отборе национальной команды на ЧМ-2022. Италия финишировала в группе на втором месте и сыграет в стыковых матчах за право выхода на мундиаль.
Напомним, что "МЮ" находится в поисках нового тренера после отставки Уле Гуннара Сульшера.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18