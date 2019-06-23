США и Панама обеспечили себе выход в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКФ

В рамках 2-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборные Панамы и США обыграли Гайану и Тринидад и Тобаго соответственно.

Таким образом, обе сборные, набравшие за тур до конца по 6 очков, обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира.

Гайана - Панама 2:4

Голы: Арройо, 16 - 0:1, Даннс (пен), 33 - 1:1, Ванкоотен (аг), 40 - 1:2, Дэвис, 51 - 1:3, Г.Торрес, 86 - 1:4, Даннс (пен), 90+3 - 2:4



США - Тринидад и Тобаго 6:0

Гол: Лонг, 41 - 1:0, Зардес, 66 - 2:0, Зардес, 69 - 3:0, Пулишич, 73 - 4:0, Арриола, 78 - 5:0, Лонг, 90 - 6:0

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