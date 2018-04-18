США и Россия лидируют по числу приобретенных билетов на ЧМ-2018

ФИФА подвела предварительные итоги продажи билетов на матчи ЧМ-2018.

По состоянию на 17 апреля было продано 1 698 049 билетов. Почти половину билетов купили россияне - 796 875 билетов (46,9%), на втором месте идут американцы с показателем 80 161 билет.

В десятку лидеров также попали Бразилия (65 863), Колумбия (60 199), Германия (55 136), Мексика (51 736), Аргентина (44 882), Перу (38 544), Китай (36 841), Австралия (34 628) и Англия (30 711).

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