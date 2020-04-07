США обвинили членов исполкома ФИФА в получении взятки за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Несколько членов исполкома ФИФА получили взятки за поддержку российской заявки при выборе страны-хозяйки Чемпионата Мира 2018 года, об этом говорится в докладе Министерства юстиции США, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В документе, в частности, указывается, что 5 миллионов долларов заплатили бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру. Выяснилось, что указанную сумму ему переводили в 2010-2011 годах более чем 20 отдельными траншами через подставные оффшорные компании.

Денежное вознаграждение предлагали и другим футбольным чиновникам, но в докладе не уточняется, получили ли они средства.

Также американский Минюст выдвинул обвинения в адрес Катара, который должен стать принимающей стороной на ЧМ-2022.

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