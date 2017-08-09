США обвинили Рафаэля Маркеса в том, что он состоит в группировке по распространению наркотиков

Теги рафаэль маркес

США обвинили Рафаэля Маркеса в том, что он состоит в группировке по распространению наркотиковКазначейство США обвинило бывшего защитника каталонской "БарселоныРафаэля Маркеса, ныне выступающего за мексиканский "Атлас", в том, что он состоит в группировке по распространению наркотиков.

Как информирует Marca, 38-летнему беку приписывают связи с известным наркодилером Раулем Эрнандесом Флоресом. Всего в список подозреваемых, включая главаря группировки, попал 21 человек. 

Отмечается, что данное обвинение не включает в себя уголовного преследования, однако против указанных казначейством США лиц будет введены санкции.

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