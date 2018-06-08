США предлагают наградить призеров Чемпионата Мира за пределами России

В США выдвинули необычное предложение о награждении призеров Чемпионата Мира-2018, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, американцы считают, что чемпионский кубок, а также медали стоит вручить за пределами России.

Стоит отметить, что сборная США не пробилась на мундиаль.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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