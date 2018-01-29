США в товарищеском матче сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной
В Калифорнии состоялся товарищеский матч между сборными США и Боснии и Герцеговины. Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.
США – Босния и Герцеговина - 0:0
США: Хамид (Стеффен, 46), Опара, Циммерман, Морроу, Трапп (Рубин, 83), Адамс, Полстер, Ролдан (Агудело, 68), Зардес (Арриола, 46), Моррис, Сапонг (Роу, 46).
Босния и Герцеговина: Шехич, Михоевич, Граовац, Тодорович, Томич (Чавар, 46), Бекич, Сарич (Билбия, 80), Медуньянин (Беширович, 72), Закарич (Тодорович, 69), Ахметович (Колжи, 46), Менало (Ибишевич, 84).
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