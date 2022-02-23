США ввели санкции против ЦСКА
Министерство финансов США ввело санкции против московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте организации.
Причиной санкций стало признание Российской Федерацией суверенитета ДНР и ЛНР. При этом ЦСКА принадлежит государственной компании ВЭБ.РФ.
ЦСКА, набрав в 18 турах 30 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "армейцы" проведут 26 февраля со "Спартаком".
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