США ввели санкции против ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции против московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте организации.

Причиной санкций стало признание Российской Федерацией суверенитета ДНР и ЛНР. При этом ЦСКА принадлежит государственной компании ВЭБ.РФ.

ЦСКА, набрав в 18 турах 30 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч "армейцы" проведут 26 февраля со "Спартаком".

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