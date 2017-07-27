США – Ямайка - 2:1 (обзор)

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США – Ямайка - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Ямайки.

Не пропустите: Сборная США стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. | http://soccernews.ru

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