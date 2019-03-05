Ссылка Игнатьева в дубль "Краснодара": появилась новая информация
Появились новые данные о конфликте между "Краснодаром" и воспитанником клуба Иваном Игнатьевым.
Накануне стало известно, что 20-летний футболист отправлен в дубль в связи с отказом подписывать новый контракт с "быками".
Как сообщают российские СМИ, Игнатьев отклонил предложение "Краснодара" из-за размера зарплаты - сейчас он зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц (около 32 тысяч евро в год) и клуб готов повысить его оклад всего в два-три раза, при этом настаивая на соглашении сроком пять лет.
В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11