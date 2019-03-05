Ссылка Игнатьева в дубль "Краснодара": появилась новая информация

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Ссылка Игнатьева в дубль "Краснодара": появилась новая информация

Появились новые данные о конфликте между "Краснодаром" и воспитанником клуба Иваном Игнатьевым.

Накануне стало известно, что 20-летний футболист отправлен в дубль в связи с отказом подписывать новый контракт с "быками".

Как сообщают российские СМИ, Игнатьев отклонил предложение "Краснодара" из-за размера зарплаты - сейчас он зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц (около 32 тысяч евро в год) и клуб готов повысить его оклад всего в два-три раза, при этом настаивая на соглашении сроком пять лет.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

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