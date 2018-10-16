Стадион "Атлетико" вскоре будет снесен

Бывший стадион мадридского "Атлетико" "Висенте Кальдерон" будет снесен в декабре, сообщает AS.

По сведениям издания, на месте арены будет построен современный жилищный комплекс.

"Атлетико" выступал на этом стадионе с 1966 по 2017 годы.

Напомним, что в прошлом году клуб переехал на стадион "Ванда Метрополитано".

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