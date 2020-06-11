Стадион "Баварии" за время карантина порос сорняками (фото)

На трибунах домашнего стадионе "Баварии" появились сорняки. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, на трибунах "Альянц-Арены" сквозь бетонные плиты пробились сорняки.

A photographer spotted weeds growing between the Allianz Arena seats which have been deserted for months [Bild] pic.twitter.com/rnV1UNyjB9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2020

Напомним, на стадионе долгое время не проводились матчи и тренировки из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона на трибуны болельщики пока не допускаются.

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