Стадион "Баварии" за время карантина порос сорняками (фото)
На трибунах домашнего стадионе "Баварии" появились сорняки. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, на трибунах "Альянц-Арены" сквозь бетонные плиты пробились сорняки.
A photographer spotted weeds growing between the Allianz Arena seats which have been deserted for months [Bild] pic.twitter.com/rnV1UNyjB9— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2020
Напомним, на стадионе долгое время не проводились матчи и тренировки из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона на трибуны болельщики пока не допускаются.
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|Команда
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|О
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|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
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|9
|Герта
|30
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|10
|Шальке
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|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
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|Аугсбург
|30
|32
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|Унион Берлин
|30
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|Майнц 05
|30
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|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
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|Вердер Бремен
|30
|25
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