Стадион "Баварии" за время карантина порос сорняками (фото)

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Стадион "Баварии" за время карантина порос сорняками (фото)

На трибунах домашнего стадионе "Баварии" появились сорняки. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, на трибунах "Альянц-Арены" сквозь бетонные плиты пробились сорняки.

Напомним, на стадионе долгое время не проводились матчи и тренировки из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона на трибуны болельщики пока не допускаются.

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