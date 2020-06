Стадион "Баварии" за время карантина порос сорняками (фото)

На трибунах домашнего стадионе "Баварии" появились сорняки. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, на трибунах "Альянц-Арены" сквозь бетонные плиты пробились сорняки.

A photographer spotted weeds growing between the Allianz Arena seats which have been deserted for months [Bild] pic.twitter.com/rnV1UNyjB9