Стадион "Бенфики" был ограблен

Стадион "Эштадиу да Луш", на котором свои матчи проводит "Бенфика", был ограблен. Об этом сообщает сообщает TVI.

По данным источника, инцидент прошел в воскресенье, 6 октября, во время местных выборов. Пока неизвестно, на какую сумму нанесен ущерб арене.

"Бенфика" занимает 2 место в чемпионате Португалии, имея в активе 18 баллов. В Лиге Чемпионов после 2-йх туров команда располагается на последнем месте группы B.

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