Стадион ЦСКА получил новое название

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Стадион ЦСКА получил новое названиеСтадион московского ЦСКА получил новое название, информирует СЭ. Отныне арена армейцев будет именоваться "ВЭБ Арена".

По этому случаю генеральный директор клуба Роман Бабаев заявил: "Реализовать столь амбициозный проект в наше непростое время было бы крайне тяжело без поддержки. Считаю, что Москва получила интересный современный спортивный объект. У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ, надеюсь, оно будет продолжаться долго".

Напомним, ЦСКА опубликовал шуточный новогодний видеоролик с Акинфеевым и Головиным. | soccernews.ru

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