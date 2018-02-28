Стадион "Екатеринбург-Арена" введен в эксплуатацию после реконструкции к матчам ЧМ-2018

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Стадион "Екатеринбург-Арена" введен в эксплуатацию после реконструкции к матчам ЧМ-2018Стадион "Екатеринбург Арена" введен в эксплуатацию.

28 февраля об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ближайший матч на обновленной арене состоится 1 апреля.

"Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе.

Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать его по современным международным стандартам", - рассказали власти города.

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