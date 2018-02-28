Стадион "Екатеринбург-Арена" введен в эксплуатацию после реконструкции к матчам ЧМ-2018
Стадион "Екатеринбург Арена" введен в эксплуатацию.
28 февраля об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Ближайший матч на обновленной арене состоится 1 апреля.
"Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе.
Строителям и инженерам удалось сохранить исторические стены легендарного стадиона и его облик, но при этом оборудовать его по современным международным стандартам", - рассказали власти города.
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