Стадион "Локомотива" может быть снесен в ближайшее время. Клуб нашел замену в Москве
Руководство ОАО "Российские железные дороги" обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион "Лужники" в долгосрочную аренду "Локомотиву", сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, нынешний клубный стадион "РЖД Арена" находится в плохом состоянии и ему требуется серьезный и дорогостоящий ремонт. В случае аренды "Лужников" стадион "РЖД Арена" будет снесен, а на его месте планируется построить новый жилой район с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой.
"Локомотив" надеется перенести в "Лужники" базу и академию, а также клубный офис. За это "РЖД" готов отдать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово.
Стоит отметить, что "РЖД Арена" была построена меньше 20 лет назад - в 2002 году. На стадионе проводятся матчи Российской Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
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