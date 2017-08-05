Стадион "Локомотива" переименован в "РЖД Арену"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что клубный стадион получил новое название - "РЖД Арена".

"Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название - "РЖД Арена". Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО "РЖД" и футбольным клубом "Локомотив". В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы "Локомотива". Наконец, благодарим за стадион - и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам" - цитирует Геркуса официальный сайт клуба.

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