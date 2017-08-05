Стадион "Локомотива" переименован в "РЖД Арену"

Теги локомотив москва

Стадион "Локомотива" переименован в "РЖД Арену"

Президент московского "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что клубный стадион получил новое название - "РЖД Арена".

"Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название - "РЖД Арена". Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО "РЖД" и футбольным клубом "Локомотив". В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы "Локомотива". Наконец, благодарим за стадион - и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам" - цитирует Геркуса официальный сайт клуба.

Не пропустите: В шорт-лист "Локомотива" попали два экс-форварда "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 4 12
2 Ахмат 4 9
3 Зенит Санкт-Петербург 3 9
4 Уфа 4 8
5 Ростов 4 7
6 ЦСКА Москва 3 6
7 Краснодар 3 6
8 Спартак Москва 3 5
9 Урал 3 5
10 Динамо Москва 4 4
11 Рубин 3 3
12 Арсенал Тула 3 3
13 Анжи 4 3
14 Тосно 3 0
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов