Стадион "Маракана" не переименуют в честь Пеле: названа причина

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Стадион "Маракана" не переименуют в честь Пеле: названа причина

Фото Panoramic

Власти Рио-де-Жанейро решили не давать стадиону "Маракана" новое название в честь легендарного Пеле.

В марте инициатива переименовать всемирно известную арену была поддержана законодательными органами города, однако местные жители выступили против.

Критики идеи отмечали, что культовый футболист никогда не жил в Рио и не играл за здешние клубы.

Стоит отметить, что именно на "Маракане" Пеле забил свой знаменитый 1000-й гол в карьере.

Бразильцу осенью исполнилось 80 лет. Он является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира.

Не пропустите: Пеле рассказал, о чем больше всего жалеет. | http://soccernews.ru
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