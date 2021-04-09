Стадион "Маракана" не переименуют в честь Пеле: названа причина
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Власти Рио-де-Жанейро решили не давать стадиону "Маракана" новое название в честь легендарного Пеле.
В марте инициатива переименовать всемирно известную арену была поддержана законодательными органами города, однако местные жители выступили против.
Критики идеи отмечали, что культовый футболист никогда не жил в Рио и не играл за здешние клубы.
Стоит отметить, что именно на "Маракане" Пеле забил свой знаменитый 1000-й гол в карьере.
Бразильцу осенью исполнилось 80 лет. Он является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира.
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