Стадион "Наполи" официально переименовали в честь Марадоны
Муниципальная администрация Неаполя объявила о переименовании стадиона "Сан-Паоло".
С сегодняшнего дня футбольная арена будет носить имя легендарного Диего Марадоны. Соответствующее решение подписали все члены городского совета.
Напомним, что культовый аргентинец умер 25 ноября от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Ему было 60 лет.
Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и выиграл с командой 5 трофеев. В частности, он взял с неаполитанцами два чемпионства, которые до сих пор остаются единственными в истории клуба.
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