Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны уже к ближайшей домашней игре

К матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Наполи" - "Реал Сосьедад" стадион неаполитанцев уже будет переименован в честь Диего Марадоны. Об этом сообщает tuttonapoli.net.

Встреча команд состоится 10 декабря.

Напомним, что легендарный спортсмен умер в прошлую среду от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Ему было 60 лет.

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