Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны уже к ближайшей домашней игре
К матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Наполи" - "Реал Сосьедад" стадион неаполитанцев уже будет переименован в честь Диего Марадоны. Об этом сообщает tuttonapoli.net.
Встреча команд состоится 10 декабря.
Напомним, что легендарный спортсмен умер в прошлую среду от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Ему было 60 лет.
Не пропустите: Марадона ударился головой о стену за неделю до смерти. | http://soccernews.ru
главное
-
В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швецией
-
Кварацхелия излечился от коронавируса и вернулся в общую группу "Рубина"
-
Лопетеги хочет видеть Иско в "Севильей"
-
Месси, Коутиньо и тер Штеген пропустят матч ЛЧ с "Ференцварошем"
-
Расписание матчей первой части 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"МЮ" готов купить Эриксена этой зимой
-
Куман рассказал, почему Месси пропустит матч "Барселоны" с "Ференцварошем"
-
Экс-президент "Локомотива" поделилась ожиданиями от матча ЛЧ с "Зальцбургом"
-
Стадион "Наполи" переименуют в честь Марадоны уже к ближайшей домашней игре
-
"Уфа" отправилась на сбор в Сочи
-
В Узбкистане после матча произошла массовая драка
-
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может переиграть "Ред Булл Зальцбург" тактически"
-
В УЕФА назвали причину присуждения поражений сборной Украины в матче со Швецией
-
Гари Невилл считает, что у "Тоттенхэма" не получится выиграть Премьер-лигу
-
Луческу поддержал Пирло перед матчем Лиги Чемпионов с "Ювентусом"
-
Кварацхелия излечился от коронавируса и вернулся в общую группу "Рубина"
-
Лопетеги хочет видеть Иско в "Севильей"
-
"Челси" и Давид Алаба заключат предварительный договор этой зимой
-
Дети Аршавина назвали его лучший матч в карьере
-
Адиев отстранен от работы в "Чайке"
-
Семак о матче с "Уралом" без зрителей: "Странности случаются, но решения принимаем не мы"
-
Месси, Коутиньо и тер Штеген пропустят матч ЛЧ с "Ференцварошем"
-
Самедов дал прогноз на матч "Локомотив" - "Зальцбург"
-
Расписание матчей первой части 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов
-
Мусаев рассказал об ожиданиях матча "Краснодар" - "Ренн" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17