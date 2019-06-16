Стадион, построенный к ЧМ-2018, вновь пострадал из-за дождя
В сети появилось видео, на котором дождь вновь размыл склон возле стадиона "Волгоград Арена", сообщает "Блокнот Волгограда".
Из-за сильного ливня со склона возле стадиона на расположенную рядом дорогу потекли грязевые потоки.
Стоит отметить, что подобное происходит с территорией около стадиона уже в третий раз. Проблема состоит в том, что ливневая канализация стадиона не справляется с нагрузкой.
"Волгоград Арена" была построена к чемпионату мира-2018. Сумма строительства превысила 19 миллиардов рублей.
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