Стадион, построенный к ЧМ-2018, вновь пострадал из-за дождя

В сети появилось видео, на котором дождь вновь размыл склон возле стадиона "Волгоград Арена", сообщает "Блокнот Волгограда".

Из-за сильного ливня со склона возле стадиона на расположенную рядом дорогу потекли грязевые потоки.

Стоит отметить, что подобное происходит с территорией около стадиона уже в третий раз. Проблема состоит в том, что ливневая канализация стадиона не справляется с нагрузкой.

"Волгоград Арена" была построена к чемпионату мира-2018. Сумма строительства превысила 19 миллиардов рублей.

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