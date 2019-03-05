Стадион "Сан-Сиро" могут снести

"Милан" получил разрешение от городских властей на строительство нового стадиона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство "россонери" хочет возвести арену вместимостью 60 тысяч человек. Стоимость проекта - 600 миллионов евро. Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию - 2023 год.

При этом параллельно "Милан" намерен снести стадион "Сан-Сиро", на котором команда проводит домашние матчи не один десяток лет.

Однако для реализации этой идеи нужно получить согласие "Интера", который также играет на этой арене.

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